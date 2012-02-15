У школах Тернополя буде запроваджено фізичну зарядку

У школах Тернополя для покращення фізичного розвитку дітей буде запроваджено фізичну зарядку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, зараз ці ініціатива обговорюється з учителями фізкультури.

«Мова йде про вправи, які можуть робити всі і які не потребують серйозного фізичного навантаження, щоб не було якихось негативних наслідків. Адже раніше у школах була зарядка, діти виконували вранці елементарні рухи та вправи, як наслідок - фізичний розвиток дітей був кращий. Сьогодні, на жаль, дуже мало дітей, які є здорові, сколіоз чи інші відхилення уже фіксують на етапі шкільному», – пояснив міський голова.

За даними С.НАДАЛА, також вирішується, коли саме буде проводитися така зарядка. «Її потрібно робити за рахунок вільного часу або скорочення якогось уроку. Я думаю, що логічніше якусь перерву для цих цілей зробити довшою», – сказав мер.