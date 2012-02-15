Вінниччина: під вагою снігу провалилась покрівля будинку

В селі Шипинки Барського району Вінницької області під вагою снігу провалилась покрівля приватного житлового будинку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в домоволодінні 54-річного громадянина внаслідок випадіння великої кількості опадів покрівля приватного житлового будинку не витримала навантаження, в результаті чого завалилась.

Громадяни, які мешкали в будинку (двоє осіб), не постраждали, на даний час перейшли на тимчасове проживання до сусідів.