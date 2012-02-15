Вінниччина: під вагою снігу провалилась покрівля будинку
15:54, 15 лютого 2012Новини регіонів
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Мешканці не постраждали
В селі Шипинки Барського району Вінницької області під вагою снігу провалилась покрівля приватного житлового будинку.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, в домоволодінні 54-річного громадянина внаслідок випадіння великої кількості опадів покрівля приватного житлового будинку не витримала навантаження, в результаті чого завалилась.
Громадяни, які мешкали в будинку (двоє осіб), не постраждали, на даний час перейшли на тимчасове проживання до сусідів.
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