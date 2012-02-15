У Донецькому опіковому центрі помер ще один гірник

Сьогодні о 13.30 в Донецькому опіковому центрі помер ще один, сьомий гірник, який постраждав 6 лютого від вибуху газоповітряної суміші на шахті «Північна» державного підприємства «Дзержинськвугілля».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на завідувача відділу охорони праці, здоров`я і екології – головного технічного інспектора праці Центрального комітету ПРУП Олександра ПОГРЕБНЯКА..

За його словами, помер гірничий майстер, 1972 року народження.

У прес-службі також повідомили, що в опіковому центрі залишаються три гірники, і медики роблять все можливе для їхнього порятунку.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого о 22.30 при проведенні вибухових робіт у шахті «Північна» стався вибух газоповітряної суміші. Постраждали 10 шахтарів. Дорогою до лікарні один із них помер.

У ніч на 10 лютого померли двоє гірників - 1973 і 1971 років народження.

Вранці 11 лютого помер гірник очисного забою, 1969 р.н., а того ж дня о 22.00 від одержаних опіків і супутніх травм помер майстер-підривник, 1969 р.н.

13 лютого близько 20.00 в Донецькому опіковому центрі помер начальник ділянки, 1962 р.н.