У Закарпатті оголошено штормове попередження

У Закарпатській області на 15 і 16 лютого оголошено штормове попередження з приводу сильних снігопадів, хуртовин та ожеледиці.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

За даними синоптиків, снігопади триватимуть ще принаймні півтори доби. У ніч на 16 лютого по Закарпатській області збережуться сильний сніг, ожеледиця, місцями хуртовини, снігові замети, посилення вітру до 15-20, на високогір`ї Карпат до 25-30 м/с.

Крім того, синоптики попереджають про те, що через хуртовини видимість на окремих ділянках автошляхів у Закарпатській області знизиться до 200-500 м.

Складні погодні умови спостерігаються на Латірському та Абранському перевалах, які з’єднують Закарпатську область з Україною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні МНС України в Закарпатській області, через складні погодні умови рятувальні підрозділи УМНС виїхали на перевали, аби розчищати їх та допомагати транспорту, особливо великогабаритному, долати складні перевали.

«Задля запобігання припинення автомобільного сполучення на Латірському та Абранському перевалах Воловецького району сьогодні там працюють 3 автомобілі високої прохідності та спецтехніка (КрАЗи та аварійно-рятувальний автомобіль «Стаєр»)», - уточнили в УМНС.

Рятувальники також розповсюдили звернення до водіїв з проханням за можливістю утриматися від подорожей, особливо з дітьми, а при русі через перевали обов’язково обладнати колеса транспортних засобів ланцюгами проти ковзання.