Луцьк: стартувала акція «Здай кров – врятуй дитяче життя»

У Луцьку стартувала акція «Здай кров – врятуй дитяче життя!».

Вона приурочена до Міжнародного дня онкохворої дитини та була організована Клубом донорів Луцького осередку партії «Фронт Змін», повідомили УНІАН у прес-службі цієї організації.

Акція «Здай кров – врятуй дитяче життя!» триватиме впродовж місяця – з 15 лютого по 15 березня. У цей період кожен бажаючий зможе стати донором і здана ним кров буде направлена на потреби дітей, які лікуються в дитячому онкологічному центрі.

Сьогодні, у перший день акції, до станції переливання крові прийшли близько сорока осіб.

На сьогодні в Луцьку існує гостра проблема із поповненням резервів крові, зокрема і для онкохворих дітей. Як повідомив завідувач відділенням дитячого онкологічного центру Сергій МИРОНЮК, щороку в центрі лікується близько сотні дітей. Лише на їхні потреби щороку необхідно брати кров у 400-от донорів. Крім того є дефіцит і по групам крові, особливо це стосується ІІІ та ІV груп, резус «-».

До акції також долучився Клуб свідомого батьківства «Бджілка Майя».