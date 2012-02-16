Луганщина: за добу на пожежах загинуло четверо людей

У Луганській області за добу на пожежах загинуло четверо людей.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Луганської облдержадміністрації, 15 лютого в селі Дьоміно-Олександрівка Троїцького району від необережності при курінні в житловому будинку виникла пожежа. На місці пожежі виявлені трупи чоловіка і жінки.

У Старобельському районі, в селі Піщане внаслідок отруєння чадним газом у приватному житловому будинку загинули чоловік і жінка. Причина отруєння - порушення правил експлуатації твердопаливної печі, відсутність тяги. Ведеться слідство.