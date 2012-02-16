У Севастополі вийшли на лінію 10 нових "швидких"

Севастопольська станція швидкої допомоги одержала 10 сучасних автомобілів марки «Рено».

Як передає кореспондент УНІАН, учора ввечері машини вийшли на лінію.

Головний лікар міської станції швидкої допомоги Олександр АНАНЬЇН в інтерв`ю журналістам заявив: «Автомобілі імпортного виробництва, «Рено» відповідають усім вимогам, що пред`являються Держстандартами, відповідають європейським стандартам і за кількістю пального і надійністю, а також експлуатаційними якостями».

Крім того, сказав він, ці машини повністю пристосовані для надання екстреної медичної допомоги, є носилки кількох видів, необхідне медичне обладнання – дефібрилятори, кардіограф, кисень, набори шин видів.

За словами О.АНАНЬЇНА, згідно з нормативами, у станції швидкої допомоги має бути 31 автомобіль, і «всі вони в нас є. Нові 10 ідуть під заміну».

Він додав, що «Севастополь є лідером з оснащення парку машин швидкої допомоги. Якщо програма (оновлення парку машин) буде завершена, як планується, і якщо цього року ще будуть виділені кошти на придбання, ми будемо абсолютними лідерами не тільки в Україні, а й в Європі».

У свою чергу начальник Управління охорони здоров`я Севастопольської міськдержадміністрації Віктор ПОЛОГОВ повідомив журналістам, що на придбання цих автомобілів було виділено 3 млн. 940 тис. грн. з міського і державного (субвенція) бюджетів.

За його словами, цього року передбачено ще 3 млн. грн. на придбання такої техніки.

Нові «Рено» замінять старі «Газелі», котрі, в свою чергу, будуть передані в сільську зону. Таку вказівку дав голова міськдержадміністрації Володимир ЯЦУБА. «У нас же машини звільняться? Ось ми їх дамо на сільські райони. Вони ж іще попрацюють?! Під паркан ми їх ставити не будемо», - сказав він.

Перший заступник голови МДА Сергій САВЕНКОВ повідомив журналістам, що в Севастополі з початком роботи 10 нових автомобілів швидкої допомоги фактично розпочалася реформа в сфері охорони здоров`я.

За його інформацією, цього року по загальному фонду на міську медичну галузь заплановано 339,8 млн. грн., тоді як у 2011 році виділялося 297,9 млн. грн.