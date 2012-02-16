Луганщина: на шахті постраждало 10 гірників, один загинув

У Луганській області на шахті ім. Космонавтів (ДТЕК «Ровенькиантрацит») внаслідок обвалу майданчика з трубами 10 гірників постраждали, один загинув.

Як повідомили УНІАН у Відділі по зв`язках із ЗМІ територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області, трагедія сталася сьогодні близько 8.00 під час виходу гірників після зміни.

З горизонту 780 м на горизонт 970 м зірвався і скотився на групу шахтарів завантажений трубами майданчик.

Дані про точну кількість потерпілих уточнюються.

Створена комісія з розслідування причин трагедії.

На місце виїхав начальник територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області Олександр ТРУФАНОВ і начальник Луганського гірничого округу Борис РИБЧЕНКО.