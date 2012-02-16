19-річний сержант налагодив наркобізнес у Донецькому СІЗО

Співробітниками УБНОН ГУМВС України в Донецькій області під час проведення заходів з метою встановлення і ліквідації каналів надходження наркотичних засобів і психотропних речовин до слідчого ізолятора Донецька була задокументована злочинна діяльність одного зі співробітників СІЗО, який носив наркотики заарештованим.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що 19-річний сержант, який приносив наркотики і розповсюджував їх серед заарештованих, був затриманий, коли намагався пронести через пропускний пункт чергову дозу. Під час огляду у нього було виявлено і вилучено більш як 12 г канабісу і 1,15 г прекурсора – псевдоефедрина.

Правоохоронцями було встановлено, що за разове постачання наркотиків співробітник СІЗО одержував від слідчо-арештованих 100 грн. Зараз слідство встановлює, впродовж якого часу сержант поставляв наркотики до ізолятора.

Стосовно правоохоронця прокуратурою Ворошиловського району Донецька порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 – збут наркотиків і ч.3 ст.364 – зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України. Стосовно сержанта обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

В даний час проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всього ланцюга постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до слідчого ізолятора.