В море біля Феодосії потрапили нафтопродукти

Забруднення моря в районі Феодосії виявлено біля пришвартованого судна, яке раніше використовував Чорноморський флот Росії.

За попередніми підрахунками, в акваторію бухти потрапило 10-20 кг нафтопродуктів, повідомляє прес-служба Міністерства екології і природних ресурсів України.

«За інформацією Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції, 14 лютого у районі причалу № 5 бази Чорноморського флоту РФ біля судна СХЗ 20 виявлено забруднення моря. Судно виведене з експлуатації, команда відсутня», - йдеться у повідомленні.

Оглянувши судно, фахівці з`ясували, що в районі корми у нього пошкоджено корпус.

«За інформацією командування військової частини ЧФ РФ, протікання судна ліквідували шляхом накладення спеціального пластиру», - зазначили у Мінекології.

Наслідки забруднення нафтопродуктами усунули російські військові за допомогою плавзасобів порту Феодосії.

«Обсяг нафтопродуктів, які потрапили в море, на даний час уточнює комісія. Під час обстеження акваторії 15 лютого забруднення моря немає. Ситуація знаходиться під контролем», - зазначається у повідомленні.