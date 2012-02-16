На "Дітей столиці" дадуть понад 3 млн грн

Київрада сьогодні на пленарному засіданні підтримала рішення «Про фінансування заходів міської цільової програми «Діти столиці» на 2012 рік».

Фінансування програми на 2012 рік встановлено у розмірі 3 млн. 215 тис. грн., повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

Коментуючи на брифінгу це рішення, заступник міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА зазначила: «У 2011 році Київрада прийняла міську цільову програму «Діти столиці» на 2011-2013 роки. Її мета - організувати роботу із запобігання сирітству, забезпечити реабілітацію безпритульних дітей, розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Приймаючи це рішення, Київрада визначає перелік заходів програми на 2012 рік».

Програмою передбачається: робота з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах; проведення рейдів «Діти вулиці», Всеукраїнського рейду «Урок» з метою забезпечення своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей; надання додаткових соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, установами, створеними за рішеннями місцевих органів влади; проведення заходів до дня усиновлення; надання соціальних послуг щодо соціально-психологічної допомоги сім’ям, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.