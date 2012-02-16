Луганщина: на автодорогах ускладнено рух транспорту

У Луганській області на автодорогах ускладнено рух транспорту через снігопад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації з посиланням на дані ДАІ, через снігопад сьогодні вночі було закрито в`їзд вантажного транспорту до Луганська. Вантажівки направляють в об`їзд Луганська, щоб вони не створювали перешкод для роботи громадського транспорту й міських комунальних служб, які очищають дороги від снігу.

У напрямку Алчевська і Краснодону вранці також було обмежено рух вантажних автомобілів.

У районі міста Ровеньки внаслідок ДТП також ускладнено просування автотранспорту. Наразі дорожні служби і ДАІ займаються ліквідацією наслідків аварії й затору.

Як повідомив начальник Управління транспорту та зв`язку ОДА Едуард РОМАНОВСЬКИЙ, серйозних збоїв транспортного сполучення на дорогах Луганської області немає. Рух пасажирського транспорту на приміських і міжміських маршрутах не припиняється, хоча є деякі збої в графіку руху автобусів. Рух вантажного транспорту не порушено. На залізниці надзвичайних ситуацій немає, пасажирське й приміське сполучення ведеться за графіком. Луганський аеропорт працює в штатному режимі.

За даними Гідрометцентру, сьогодні вночі і вранці в Луганській області випало 20,9 мм опадів або 72% від місячної норми.



