Донеччина: у пожежі загинули двоє дітей та їхня матір

Сьогодні у Дзержинську Донецької області внаслідок пожежі загинули двоє дітей та їхня матір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, пожежа виникла о 14.20 у приватному будинку. Її жертвами стали хлопчик 2011 р.н., дівчинка 2009 р.н. та їхня матір 1978 р.н.

Пожежа була ліквідована о 15.45. Попередня причина - порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообігрівача кустарного виробництва.