У Криму чекають на сходження снігової лавини
11:56, 17 лютого 2012Новини регіонів
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На Чатир-Дазі сильний сніг
На східних схилах гори Чатир-Даг у Криму сьогодні можливе сходження снігової лавини.
Як передає кореспондент УНІАН, про це попереджає прес-служба Кримського управління МНС.
Метеорологи також прогнозують на Чатир-Дазі сильний сніг.
Проїзд дорогами Криму, зокрема на Ангарському перевалі, вільний.
При цьому зберігається ожеледь.
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