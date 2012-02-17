У Криму чекають на сходження снігової лавини

11:56, 17 лютого 2012
Новини регіонів
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На Чатир-Дазі сильний сніг

На східних схилах гори Чатир-Даг у Криму сьогодні можливе сходження снігової лавини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це попереджає прес-служба Кримського управління МНС.

Метеорологи також прогнозують на Чатир-Дазі сильний сніг.

Проїзд дорогами Криму, зокрема на Ангарському перевалі, вільний.

При цьому зберігається ожеледь.
 

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