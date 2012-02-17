У Коломиї вибухнув житловий будинок

У Коломиї Івано-Франківській області стався вибух у житловому будинку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Івано-франківській області, інформація про вибух в будинку по вул. Франка 42а, надійшла до рятувальників міста Коломия вчора, 16 лютого, о 18.31.

На місці події було встановлено, що в результаті вибуху в підвальному приміщенні 4-поверхового житлового будинку отримав термічні опіки обличчя, рук та дихальних шляхів чоловік 1979 року народження. Постраждалого в стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовано до Коломийської райлікарні.

На місці події працюють рятувальні підрозділи.

