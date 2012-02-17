Тернопільщина: від отруєння чадним газом двоє осіб загинули

На Тернопільщині за добу внаслідок отруєння чадним газом двоє осіб загинули, ще двоє потрапили до лікарні.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, трагедія сталася учора в селі Плотича Козівського району, де у власному житловому будинку було виявлено тіла 62-річного та 88-річного місцевих жителів. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом внаслідок несправності пічного опалення.

А в Шумську центральну районні лікарню внаслідок отруєння чадним газом через несправність пічного опалення доставили двох жителів цього райцентру 1946 р. н. та 1971 р. н.



