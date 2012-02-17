У Криму фура перевернулася на залізницю

На залізничному переїзді, розташованому на ділянці траси між Красноперекопськом і Армянськом на півночі Криму, перевернулася фура з вантажем каменю-черепашника, НП ліквідували менш як за годину.

Як повідомляє прес-служба кримського управління ДАІ, аварія сталася ввечері 16 лютого.

30-річний житель Черкаської області, керуючи вантажівкою «ДАФ», у причепі якої було 20 тонн каменю, рухався у бік Херсона. Через снігопад дорожні умови були складними.

«На крутому закругленні дороги важкий вантаж накренив причіп, внаслідок чого він перевернувся, а вантаж висипався на залізничну колію», - сказано у прес-релізі.

Співробітники МНС і ДАІ прибрали черепашник з колії, звільнивши проїзд для транспорту за 50 хвилин.

«Завдяки оперативності працівників Державтоінспекції та аварійних служб, затримки транспорту і незручності сотень пасажирів, які їхали в той момент у потягу "Сімферополь-Одеса", були зведені до мінімуму», - заявили в ДАІ.

