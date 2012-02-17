Через замети до 7-місячної дитини не могла приїхати «швидка»

У селі Андріївка Краснодонського району Луганської області через заметені снігом дороги до 7-місячної дитини не могла приїхати “швидка допомога”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Луганській області, 16 лютого дитину з високою температурою до лікарні намагався переправити автомобіль САРМ, який був направлено співробітниками МНС, але «навіть така могутня техніка зав`язнула в снігу в кілометрі від села». Глибина снігового покриву місцями досягала метра.

«Рятувальники пішки подолали відстань, що залишилася, допомогли батькам і дитині дістатися до свого автомобіля і оперативно доставили всіх трьох до лікарні», - говориться в повідомленні.

Також у полоні сніжної стихії опинилися 77 жителів села Новоомелькове Старобільського району. Рятувальники Старобільського районного відділу МНС за допомогою автомобіля САРМ упродовж дня доставляли в село продукти харчування.

Зараз ситуація в області стабільна і перебуває під постійним контролем Головного управління МНС України в Луганській області. Щодня оперативним штабом відстежується ситуація в містах і районах області, проводяться селекторні наради і координування всіх служб на місцях.

