В Іллічівську затримано 17-тонну партію небезпечного вантажу

Правоохоронці на вимогу екологів затримали партію смертельно токсичного хімікату – гідразінгидрату - вагою майже 17 тонн, доставлену в Іллічівський морський торговий порт з Японії.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції Північно-західного регіону Чорного моря.

Як уточнили у Держекоінспекції, «пунктом призначення доставленого теплоходом гідразінгидрату вказано Туркменістан, куди вантаж мав пройти через територію України. Проте з`ясувалося, що українською владою не санкціоновано перевезення цього токсичного і вибухонебезпечного товару».

У Держекоінспекції нагадали, що «гідразінгидрат - смертельно отруйний і вибухонебезпечний хімікат, який розпадається при незначному нагріванні. Маючи високу токсичність щодо дії на людину, він може вибухнути у суміші з киснем. При контакті з оксидами деяких металів і азбестом можливе самозагоряння гідразінгидрату».