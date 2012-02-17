У Донецьку затверджено програму «Збережемо дитині сім'ю 2012-2014»

У Донецьку сьогодні затверджено нову міську програму «Збережемо дитині сім`ю 2012-2014».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Добродійного фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», програма націлена на профілактику відмовлення від новонароджених, роботу з сім`ями, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, повернення дітей з інтернатів у біологічні сім`ї та розвиток прийомних сімей в Донецьку.

За словами керівника програм і проектів «Розвиток сімейних форм виховання» Добродійного фонду «Розвиток України» Дар’ї КАСЬЯНОВОЇ, в рамках цієї програми буде запущено механізм раннього виявлення сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

«Більш раннє виявлення таких сімей допомагає вчасно надати необхідну психологічну допомогу, запобігти негативному розвитку ситуації. До роботи з дітьми із таких сімей повинні підключатися класні керівники, соціальні працівники, лікарі. Це допоможе надати всю необхідну допомогу сім`ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і зберегти дитину в сім`ї та сім`ю для дитини. Також вирішуватиметься питання влаштування дитини в прийомі сім`ї, якщо не буде реальної можливості виховувати її в біологічній сім`ї», - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Вона повідомила, що сьогодні в Донецьку є негативна тенденція - 80% дітей із кризових сімей одразу ж потрапляють до інтернатних установ. «Ми маємо намір змінити ситуацію докорінно», - наголосила Д.КАСЬЯНОВА.

Ініціаторами і партнерами цієї програми виступили Добродійний фонд Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України», Донецька міська рада і Представництво міжнародної організації «Право на здоров`я» (Health Right International) в Україні.