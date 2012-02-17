Луганщина: на шахті автобус на смерть збив жінку
17:09, 17 лютого 2012Новини регіонів
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Йшла територією...
У Луганській області автобус на смерть збив прибиральницю ТОВ «Донбас Секьюріті Груп» на території шахти ім. Баракова («Краснодонвугілля»).
Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду в Луганській області, трагедія сталася вчора, 16 лютого.
Прибиральниця виробничих приміщень йшла територією проммайданчика шахти до адміністративно-побутового комбінату для виконання завдань згідно з нарядом.
У цей момент водій автобуса, що перебував біля будівлі, почав рух заднім ходом, не побачив і збив жінку. Робітницю після надання першої медичної допомоги лікарями медпункту шахти було доставлена до лікарні міста Краснодона, де від одержаних травм вона померла.
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