Луганщина: на шахті автобус на смерть збив жінку

У Луганській області автобус на смерть збив прибиральницю ТОВ «Донбас Секьюріті Груп» на території шахти ім. Баракова («Краснодонвугілля»).

Як повідомили УНІАН у прес-службі теруправління Держгірпромнагляду в Луганській області, трагедія сталася вчора, 16 лютого.

Прибиральниця виробничих приміщень йшла територією проммайданчика шахти до адміністративно-побутового комбінату для виконання завдань згідно з нарядом.

У цей момент водій автобуса, що перебував біля будівлі, почав рух заднім ходом, не побачив і збив жінку. Робітницю після надання першої медичної допомоги лікарями медпункту шахти було доставлена до лікарні міста Краснодона, де від одержаних травм вона померла.