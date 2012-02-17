У Києві у лікарнях можуть встановити системи доочищення води

Влада Києва вивчить питання встановлення у житлових будинках, освітніх закладах і лікарнях локальних систем доочищення питної води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час відвідування головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ столичного Інституту колоїдної хімії, де він ознайомився з доробками науковців у сфері очистки води та поспілкувався, зокрема, з директором установи академіком В’ячеславом ГОНЧАРУКОМ.

В.ГОНЧАРУК представив голові КМДА спеціальне розроблене Інститутом колоїдної хімії обладнанням, яке може забезпечити людей “геннобезпечною” водою. Керівник наукового закладу запропонував О.ПОПОВУ затвердити “київський стандарт питної води”.

Академік наголосив, що проблема очищення питної води – це всесвітня проблема, й інститут займається цим питанням дуже багато років.

Як стало відомо на зустрічі, саме за ініціативи В.ГОНЧАРУКА та фахівців очолюваного ним інституту і за підтримки на той час мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА в місті почали будувати та відкривати бювети. За словами академіка, вода з бюветів, що надходить з глибин землі, є зараз найбезпечнішою для здоров’я людини. Водночас вода з водогону, на його переконання, може використовуватись без додаткового очищення, лише для технічних потреб. Він упевнений, що Києву необхідно затвердити нові стандарти, причому окремо - для питної води, бутильованої і технічної.

Після спілкування з В.ГОНЧАРУКОМ голова КМДА в інтерв’ю журналістам зазначив: “Як би ми не планували реконструкцію наших очисних споруд, все одно прийдемо до питання локальних систем доочистки води- чи перед будинками, чи в квартирах, чи в дитсадках... По цьому шляху йде весь світ сьогодні”.

За його словами, сьогодні влада почала розмову з фахівцями Інституту колоїдної хімії про можливості покращення якості питаної води у столиці. Водночас у планах міської влади - відновити проект з будівництва та обслуговування бюветних комплексів, за допомогою якого надати мешканцям міста можливість безкоштовно вживати якісну воду.

Інше актуальне питання, зазначив голова КМДА, стосується стандартів якості води. “Ми в Києві зараз розробляємо такі підходи, які дають нам можливість визначити, щоб ми хотіли в столиці України мати через декілька років. Наприклад, в стандартах освіти, охорони здоров’я. А сьогодні ми говорили про те, щоб мати такий стандарт якості питної води. До нього треба буде дійти, вкласти певні ресурси, впровадити якісь технології. Але ми його повинні визначити і сказати, що, маючи таку воду, кияни будуть здорові. Бо ніхто і ніщо не впливає так суттєво на здоров’я і термін життя людей як питна вода”, - сказав О.ПОПОВ.

Він також додав, що влада міста продовжить приділяти велику увагу очисним спорудам. Передбачається, зокрема, не тільки реконструкція комплексів, а й оновлення технологій.

“Ми підготували програму “Питна вода Києва” і плануємо широкі інвестиції в оновлення тих технологій, які є, користуючись досвідом і розробками Інституту колоїдної хімії. Я думаю, що ми вийдемо на варіанти, які будуть дуже цікавими”, - зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, цього року на заходи в рамках програми “Питна вода” планується витратити близько 200 млн. грн. “Ми ще продовжуємо визначати джерело отримання цих коштів. Думаю, що навесні будуть деякі кроки і з боку уряду, і з боку міста, і ми зможемо сформувати цей бюджет остаточно. Хоча для дуже серйозних результатів потрібні дуже великі кошти - це мільярди доларів. Але локально роботу вже можна починати, враховуючи пропозиції В’ячеслава ГОНЧАРУКА”, - сказав голова КМДА.

За його словами, передовсім планується установити локальні очисні установки води у дитячих садках, школах та лікарнях.

“Ми порадимось з іншими фахівцями. Але те, що ми почули в інституті, викликає довіру, що саме така технологія може бути найбільш ефективною. І, до речі, за собівартістю доступна і для бюджету, щоб ми поширили таку технологію і в багатьох садочках та школах були такі системи доочистки”, - сказав О.ПОПОВ.