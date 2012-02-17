У Донецьку прийнято програму оздоровлення дітей на 2012 р.

Депутати Донецької міської ради сьогодні на сесії прийняли Комплексну програму «Про заходи з оздоровлення дітей пільгової категорії, працівників бюджетних установ та їх дітей на 2012 рік» з бюджетом 914 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що дана Програма прийнята з метою організації оздоровлення і відпочинку дітей в 2012 році, забезпечення соціального захисту дітей пільгової категорії, зокрема дітей сиріт і вихованців шкіл-інтернатів.

У рамках Програми на оздоровлення дітей буде виділено 914 тис. грн., з них на оздоровлення дітей пільгової категорії - 745,1 тис. грн., на оздоровлення працівників бюджетних установ та їх дітей -169,2 тис. грн.