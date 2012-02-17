На Кременчуцькому водосховищі масова загибель риби

На Кременчуцькому водосховищі Дніпра в Сулинському ландшафтному заказнику зафіксовано масову загибель риби.

Як повідомляє черкаський телеканал «Рось», через сильні морози та снігопади на водоймах утворився товстий шар льоду, який відрізав доступ кисню до води. Його нестача призвела до масової загибелі риби.

Сулинський ландшафтний заказник є основним на Кременчуцькому водосховищі нерестовищем, місцем нагулу і зимівлі різноманітних видів риб.

Зараз там вивчають ситуацію працівники Державної обласної екологічної інспекції. Іхтіологи встановили, що кисню у воді в десять разів менше від мінімально допустимої норми. Така ситуація повторюється кожного року, зазначають фахівці. За словами начальника Державної екологічної інспекції у Черкаській області Олега САВИЦЬКОГО, співробітники рибоохорони, риббригад, заказника та екологічна інспекції наразі докладають зусиль для порятунку риби.

Довідка УНІАН. Сулинський ландшафтний заказник - природоохоронна територія загальнодержавного значення. Створений на території Чорнобаївського району Черкаської області та Глобинського району Полтавської області. Має площу 7871,3 га. Заказник створений в 1998 році.