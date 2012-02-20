У Харкові горіла багатоповерхівка, евакуйовано 50 мешканців
Ніхто не постраждав
У Харкові під час пожежі в багатоповерховому житловому будинку евакуйовано майже 50 мешканців.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні МВС України в Харківській області, загоряння в одній із квартир десятиповерхового житлового будинку по вулиці Ковтуна в Комінтернівському районі міста сталося 18 лютого близько 18:00.
У одній із квартир на 3 поверсі горіли домашні речі на площі близько 10 кв.м. Під час пожежі у квартирі нікого не було. Сходова клітина під’їзду була повністю задимлена.
Бійці двох підрозділів МНС, які прибули на місце пожежі, з верхній поверхів врятували 9 осіб, у тому числі дитину 2010 року народження, а також евакуювали 40 мешканців будинку.
О 19:17 загоряння було ліквідоване. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина займання та збитки наразі встановлюються.