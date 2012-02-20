Житомирщина: чоловік побився з дружиною і травмував немовля

У Бердичеві Житомирської області міліція порушила кримінальну справу проти чоловіка, який під час бійки з дружиною по-звірячому побив семимісячну дитину.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням Відділу зв’язків з громадськістю УМВС України у Житомирській області, трагедія сталася 10 лютого.

Повернувшись додому, нетверезий 27-річний чоловік, який перебував у цивільному шлюбі з 22-річною жінкою, посварився з нею. Та коли суперечка переросла у бійку, то в результаті фізично постраждали жінка та семимісячна дитина, яка була на руках у матері. Одразу ж після бійки постраждала матір дитини викликала правоохоронців.

Немовля після разбірок дорослих з важкими травмами потрапило до Житомирської обласної дитячої лікарні, де й перебуває досі. Наразі життю дитини нічого не загрожує. Матір також з черепно-мозковою травмою перебуває на лікуванні разом з дитиною, зазначили в міліції.

Розслідування кримінальної справи триває.За свою п’яну агресію раніше судимий чоловік може бути позбавлений волі на строк від 5 до 8 років, повідомили в обласному міліцейському главку.