У Краматорську сталося часткове руйнування будівлі

В Краматорську Донецької області по вулиці Горького сталося часткове руйнування крівлі та зовнішньої стіни будівлі, загиблих і постраждалих немає.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що зруйнована будівля була розміром 60 на 25 метрів, опалення і освітлення в ній були відсутні. Будівля була побудована приблизно в 1934-35 роках, але не експлуатувалася з 1989 року.

За попередніми даними, сталося раптове руйнування крівлі та перекриття на площі приблизно 200 кв. метрів і зовнішньої стіни будівлі другого поверху на площі приблизно 60 кв. метрів. Руйнування сталося рано вранці.