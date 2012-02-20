Снігова лавина зійшла в горах Словаччини в неділю в районі селища Старе-Гори біля підніжжя Татр, на допомогу місцевим жителям направлено військових, повідомляє словацьке інформагентство SITA.

Місцева влада оголосила надзвичайний стан в Старих-Горах і околицях.

Про можливі жертви та потерпілих під час сходження снігової лавини поки не повідомляється.

«Армія завжди готова прийти на допомогу в кризових ситуаціях. Ми допомогли одразу, як тільки нас про це попросили (місцева влада)», - сказала прем`єр-міністр Словаччини Івета РАДИЧОВА.

На місце надзвичайної події міністерство оборони Словаччини направляє військовослужбовців і важку техніку.