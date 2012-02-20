У Харківському метрополітені помер чоловік.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного правління МВС України в Харківській області.

17 лютого близько 17:50 непритомного чоловіка на станції «Героїв праці» помітили пасажири метрополітену. На місце події одразу була викликана бригада швидкої медичної допомоги.

Медикам, які прибули на виклик, реанімувати чоловіка не вдалося. Труп пенсіонера 1937 року народження направлено до моргу для встановлення причин смерті.