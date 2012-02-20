На Черкащині створять обласний перинатальний центр

Вже цього року в Черкасах може з’явитися обласний перинатальний та обласний діагностичний центри.

Як передає кореспонденту УНІАН, у цьому запевнили в прес-службі Головного управління охорони здоров`я та медицини катастроф Черкаської облдержадміністрації.

Планується розпочати будівництво обласного діагностичного центру та створення регіонального перинатального центру ІІІ рівня, діагностичні відділення якого будуть розміщені на території новозбудованого центру.

За словами начальника Головного управління охорони здоров’я та медицни катастроф Черкаської ОДА Володимира БРОЖИКА, створення перинатального центру в Черкасах можливе до грудня 2012 року. Визначено, що перинатальний центр буде створено на базі Черкаської обласної лікарні, і він стане адміністративною одиницею.

«Це дасть можливість самостійно вирішувати питання організації перинатальної допомоги у регіоні та своєчасного перенаправлення пацієнтів, здійснювати аналітичну, методичну та навчальну діяльність, підвищити рівень відповідальності медичних працівників», – зазначив В.БРОЖИК.

Він повідомив, що роботи з реконструкції приміщень перинатального центру розпочнуться в I кварталі 2012 року. «На сьогодні уже опрацьовано проект розроблених МОЗ штатних нормативів перинатальних центрів та надані відповідні пропозиції. На роботу планується брати лікарів з наявністю стажу роботи понад 7 років та кваліфікаційної категорії не нижче першої», - зазначив чиновник.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з економічних реформ під головування Президента України у січні 2012 року ухвалив рішення про створення мережі сучасних перинатальних центрів у регіонах України. Це обумовлено незадовільним станом здоров’я матерів та новонароджених. Рівень малюкової смертності в Україні у 2-3 рази перевищує європейський. Спостерігається стабільно високий рівень смертності новонароджених. У структурі причин смерті новонароджених на першому місці причини перинатального періоду. Показник материнської смертності в країні за останні 2 роки збільшився майже у 2 рази.