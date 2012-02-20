У столичному зоопарку тигр травмував працівника
Госпіталізований
У столичному зоопарку тигр напав на працівника закладу і травмував його.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар зоопарку Анжеліка КОМАРОВА.
За її словами, надзвичайна подія сталася сьогодні між 10.00 та 11.00. Постраждалого одразу після нападу госпіталізувала до лікарні швидка допомога.
А.КОМАРОВА виловила сподівання, що з працівником буде все добре, оскільки “він був на ногах”, поки приїхали медики.
У даний час на місці події працює слідчо-оперативна група міліції.
За словами А.КОМАРОВОЇ, свої коментарі щодо випадку адміністрація зоопарку надасть після висновків слідчо-оперативної групи.
Сьогодні у зоопарку вихідний день, він закритий для відвідувачів.
Як повідомляв УНІАН, раніше у столичній міліції повідомили, що у Київському зоопарку лев напав на відвідувача, який намагався його погодувати.