У Луганській області припинено навчання у десятках шкіл

У Луганській області через морози тимчасово припинені заняття у десятках шкіл.

Про це повідомили УНІАН в оперативному штабі Управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації.

Зокрема, у зв`язку зі зниженням температури повітря сьогодні, 20 лютого, повністю припинено навчально-виховний процес у навчальних закладах Біловодського (16 шкіл – 2 тис. 163 учні) і Міловського (6 шкіл - 550 учнів) районів.

Крім того, заняття припинені у 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів Новоайдарського (16 шкіл - 550 учнів), Сватівського (22 школи -1 тис. 230 учні) районів.