СЕС перевірила конверт з порошком, адресований нардепам

У конверті з невідомим порошком, який був знайдений у Запоріжжі 7 лютого у відділенні сортування «Укрпошти» і адресований Верховній Раді України, збудників особливо небезпечних інфекцій не виявлено.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію поширила сьогодні прес-служба Запорізької обласної санепідемстанції з посиланням на головного лікаря Запорізької облСЕС Анатолія СЕВАЛЬНЬОВА.

«При бактеріологічному і біологічному дослідженні речовини невідомого походження, вилученого 7 лютого 2012 р. в Запорізькій дирекції Українського держпідприємства поштового зв`язку «Укрпошта», збудники особливо небезпечних інфекцій не виділені», - йдеться в офіційній заяві А.СЕВАЛЬНЬОВА.

На уточнююче запитання УНІАН головний лікар Запорізької облСЕС зазначив, що працівники Запорізької облСЕС не з`ясовували, що саме знаходилося в конверті, адресованому Верховній Раді, оскільки у функції СЕС проведення таких досліджень не входить.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у відділенні сортування станції Запоріжжя-1» держпідприємства зв`язку «Укрпошта» працівниками даного підприємства при сортуванні поштових відправлень був виявлений конверт з порошком, відправлений жителем Запоріжжя на адресу Верховної Ради України. Загорнута в папір речовина чорного кольору (зовні схожа на землю), що знаходилася в конверті, була направлена в лабораторію особливо небезпечних інфекцій облсанепідемстанції для проведення досліджень з метою визначення ступеня небезпеки вмісту.