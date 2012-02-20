Запоріжжя: в інженерній академії горіла лабораторія

У Запорізькій державній інженерній академії (ЗДІА) сталася пожежа в лабораторії.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, інформація про пожежу у вузі надійшла на «101» сьогодні, 20 лютого, о 10:28.

«На третьому поверсі п`ятиповерхового лабораторного корпусу в одній з аудиторій горіли меблі та оргтехніка. Викладачі, відчувши запах диму, зателефонували рятувальникам і евакуювали з приміщення на свіже повітря близько 500 студентів», - розповіли в МНС.

Враховуючи, що ЗДІА – об`єкт масового скупчення людей, на місце події негайно прибули 12 одиниць техніки і 43 рятувальники, котрі, як повідомляє МНС, «ліквідували пожежу за лічені хвилини і не допустили її поширення».

Згідно з офіційними даними ГУ МЧС в Запорізькій області, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

«Найбільш імовірна причина пожежі в Запорізькій державній інженерній академії – коротке замикання електропроводки», - повідомили в МНС.