20 тисяч мешканців Дніпрорудного поки лишаться без води

Для забезпечення міста Дніпрорудний, що залишилося напередодні без централізованого постачання питної води через аварію на водоводі, створюється резервна схема водопостачання.

Як повідомив УНІАН генеральний директор КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради Микола НІКУЛІН, «місце пошкодження водоводу вже встановлено: порив стався під залізницею, тому для відновлення водопостачання м. Дніпрорудний створюється резервна схема подачі води – в обхід пошкодженої ділянки».

За словами гендиректора КП «Облводоканал», завершити роботи підприємство планує до 17.30, що забезпечить подачу води в квартири жителів міста до 20.30.

М.НІКУЛІН також зазначив, що однозначно назвати причину пошкодження водоводу, що залишило без питної води 19,5 тисяч жителів м. Дніпрорудний, поки неможливо.

«Скоріш за все, водовід не витримав низьких температур, що призвело до так званого стиснення, могло бути розходження по шву, однозначно буде зрозуміло, лише коли побачимо безпосередньо місце пориву», - пояснив М.НІКУЛІН.

При цьому він запевнив, що пошкодження водоводу під залізницею загрози для її нормальної роботи не представляє й представляти не може.

«Там (під залізничним полотном - УНІАН) водовід знаходиться в кожусі, тобто грубо кажучи, одна труба знаходиться в іншій, кінці якої виходять на поверхню за межами зони залізниці. Тобто ніякої загрози для залізничного сполучення або стану залізниці порив водоводу не несе», - пояснив М.НІКУЛІН.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого о 15.00 у м. Дніпрорудний Запорізької області через порив на водоводі було припинено центральне водопостачання. Без водопостачання залишилося все місто, а це – 19,5 тис. жителів. Без центрального водопостачання залишилися 99 будинків (88 – житлові багатоквартирні, 11 – гуртожитки), а також 5 шкіл і 4 дошкільних заклади.

За даними Запорізької облдержадміністрації, на місці аварії створено оперативний штаб із ліквідації наслідків аварії, забезпечено підвезення води в мікрорайони міста, а також до закладів освіти та місцевої лікарні, які, за даними ЗОДА, працюють у «нормальному режимі».