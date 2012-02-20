У Києві сміттєвоз смертельно травмував у дворі пенсіонерку

У Києві водій сміттєвоза смертельно травмував у дворі будинку літню жінку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києва, це сталося у суботу, 18 лютого.

Зокрема, близько 9-ї години ранку до Дніпровського районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Червоноткацькій, 25, водій автомобіля «Mersedes Benz Axor – 2628» скоїв наїзд на літню жінку та зник з місця пригоди.

Наряди дорожньо-патрульної служби ДАІ були оперативно направлені в район скоєння автопригоди. З’ясувалося, що наїзд скоїв автомобіль для вивезення сміття.

Вже через 20 хвилин співробітники ДАІ виявили та затримали водія сміттєвоза. Ним виявився киянин, 1956 року народження. Чоловік пояснив, що він, як завжди, займався рутинною роботою, вивозячи сміття з дворів будинків. І те, що скоїв наїзд на 72-річну жінку, не помітив.

Наразі свої дії водій-втікач пояснює слідчим, зазначили в УДАІ Києва.