Поки батьки з'ясовували стосунки, їхнє немовля задихнулося

У Макіївці Донецької області міліція проводить перевірку за фактом смерті чотиримісячної дитини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Макіївського міськуправління міліції з посиланням на слідчого Гірницького райвідділу міліції Дмитра ФІНАПЕТОВА.

За його словами, повідомлення про смерть немовляти надійшло від 18-річної мешканки мікрорайону «Зелений», яка доводиться матір`ю померлій дитині. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що напередодні трагедії мати погодувала дитину і поклала спати. Через деякий час між подружжям сталася сімейна сварка, в ході якої чоловік прогнав свою дружину з квартири, тому їй довелося ночувати у сестри, яка мешкає по сусідству. На ранок горе-батьки виявили свого малюка мертвим.

За попереднім висновком судово-медичного експерта, причиною смерті могло бути перекриття дихальних шляхів блювотними масами.

«Як пояснив 18-річний батько, прокинувшись вранці, він здивувався абсолютному спокою малюка: той не плакав і не подавав ніяких звуків», - сказав слідчий.

Він пояснив, що для того, аби об`єктивно оцінити причину смерті немовляти зараз проводиться судово-медичне дослідження трупа, детально збираються дані, що характеризують батьків за місцем помешкання, навчання, роботи, проводиться опитування свідків.

Матеріали дослідчої перевірки буде направлено в прокуратуру для вивчення і подальшого ухвалення рішення.