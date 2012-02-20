В Івано-Франківську у кожної 20-ої дитини батьки за кордоном

В місті Івано-Франківськ у кожного двадцятого школяра і вихованця дитсадка батьки перебувають на заробітках за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло ВЕРЕС сьогодні на науково-практичному семінарі «Заробітчани Івано-Франківщини - минуле і сьогодення».

За його словами, кожна двадцята дитина Івано-Франківська, яка сьогодні навчається в школах і виховується в дитячому садку, на превеликий жаль, позбавлена щоденної батьківської любові. Цей факт він назвав «надзвичайно великою проблемою і надзвичайно великою трагедією», оскільки діти перебувають на піклуванні бабусь і дідусів, а то і самої вулиці. «Від батьків вони очікують лише матеріальної допомоги», - додав посадовець.

М.ВЕРЕС зауважив, що нині в школах і дитсадках Івано-Франківська навчаються і виховуються 1,5 тис. дітей, батьки яких працюють за межами України, в тому числі у 400 дітей - обоє батьків за кордоном.

Довідка УНІАН. Всього в місті близько 30 тис. школярів та вихованців дитсадків.