Тернопільщина: у чоловіка вилучили 20 кг макової соломки

На Тернопільщині при продажу 10 кг макової соломки затримали 35-річного жителя Почаєва Кременецького району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, встановлено, що затриманий постачав опійну сировину для наркозалежних людей у східні області України. За 10-кілограмову партію сировини він просив 20 тис. грн., тоді як ринкова ціна такої партії удвічі більша.

Аби не потрапити в поле зору місцевих правоохоронців, мелене маковиння чоловік не збував місцевим наркозалежним, а лише приїжджим гуртовим покупцям зі східних областей.

Після затримання правоохоронці виявили, що макову соломку чоловік заготовляв в одному із сіл району, де мешкають його батьки. У будинку батьків оперативники вилучили ще понад 10 кг кілограмів макової соломки, з яких можна було б виготовити 5 тис. доз для наркозалежних.

Проти затриманого порушено кримінальну справу.