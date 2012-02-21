Чадний газ убив бабусю та її онука

У Хмельницькому

Вчора у Хмельницькому у приватному будинку внаслідок отруєння чадним газом загинули двоє осіб. Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС у Хмельницькій області, рятувальники виявили тіла жінки 1941 р.н. та її онука 1992 р.н. За попередньою інформацією, причиною смерті стало отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації пічного опалення.

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