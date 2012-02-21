У Ніжині, де скажений собака покусав чоловіка, введено карантин
12:08, 21 лютого 2012Новини регіонів
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Діагноз підтверджено
У Ніжині Чернігівської області через виявлення хворого на сказ собаки введено карантин.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
У м. Ніжині собака покусав хазяїна, після чого за декілька днів загинув.
Чернігівська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини підтвердила захворювання домашньої тварини на сказ.
З учорашнього дня розпорядженням Ніжинського міського голови та виконкому в одному з мікрорайонів міста введено карантинні обмеження. Проводяться протиепідемічні та протиепізоотичні заходи.
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