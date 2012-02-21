Під час водопілля на Дунаї ситуація буде складною

Під час водопілля на Дунаї очікується складна ситуація.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України Василь КВАШУК.

«У басейні річки Дунай ситуація, ми вважаємо, буде складною. І під час потепління, скажімо так, очікується складний розвиток водопілля», - сказав В.КВАШУК.

Він наголосив, що підйом води у Дунаї очікується, як завжди, наприкінці квітня – початку травня.