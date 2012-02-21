У Луганській області відновлено заняття в усіх школах, які було припинено через сильні морози.

Про це УНІАН повідомили в оперативному штабі Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, ще вчора в Луганській області у зв`язку із зниженням температури повітря були тимчасово припинені заняття у ряді шкіл.

Зокрема, було закрито 22 школи в Біловодському і Меловському районах.

Крім того, заняття були припинені в 1-4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Новоайдарського і Сватовського районів.