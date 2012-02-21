Мер Алупки побудував готель на землях протитуберкульозного санаторію

Мер Алупки Віктор ТОЛСТОНОГ побудував готель на колишніх землях дитячого протитуберкульозного санаторію «Шахтар»: готель «Алубіка» виріс в охоронній зоні пам`ятки національного значення Воронцовського палацу, пишуть кримські ЗМІ.

За даними ряду видань, в листопаді 1998 року наказом міністра охорони здоров`я дитячий протитуберкульозний санаторій «Шахтар» було передано у власність територіальної громади Києва, за винятком корпусу №7.

До свого обрання мером Алупки від Партії регіонів В.ТОЛСТОНОГ обіймав посаду заступника голови Голосіївської райдержадміністрації в Києві. Раніше В.ТОЛСТОНОГ був членом Народної партії та представляв її фракцію в Київській міськраді. Від столичної адміністрації він займався санаторієм «Шахтар».

За відомостями порталу alupkame.info, один із депутатів міськради Алупки в грудні минулого року направив звернення до Радміну Криму щодо перевірки законності передачі земельної ділянки дитячого протитуберкульозного санаторію «Шахтар» під приватну забудову. У відповіді Радміну за підписом віце-прем`єра Азіза АБДУЛЛАЄВА наголошується, що рішення міськради про вилучення земель у санаторію від 2004 року ухвалене з порушенням закону, оскільки не входить в компетенцію міської влади.

Для усунення порушення Рескомзем Криму в липні минулого року направив клопотання до міськради Алупки. Оскільки повідомлення про розгляд клопотання по суті відомство не одержало, в грудні Рескомзем звернувся до прокуратури Криму.

За інформацією ЗМІ, готель «Алубіка» займає територію в 10 тис. кв. метрів і складається з триповерхового і двоповерхового корпусів, в яких розташовано 57 номерів. У готелі, розташованому в самому центрі Алупки, є також ресторан на 50 місць, відкритий басейн, водна гору, альтанка з панорамою на море і зелений парк.