Внаслідок вибуху газу травмована вагітна жінка

На Тернопільщині у житловому будинку стався вибух газу, внаслідок якого була травмована жінка на дев’ятому місяці вагітності.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент стався сьогодні у селі Глещава Теребовлянського району.

Місцеву жительку 1989 року народження, яка перебуває на дев’ятому місяці вагітності, було госпіталізовано в Теребовлянську центральну районну клінічну лікарню. Зараз загрози її життю немає, зазначили у МНС.

Також у повідомленні йдеться, що у будівлі, де стався вибух, вилетіли три дерев’яних вікна і двоє дверей. Крім того, пошкоджені два вікна суміжної будівлі, що розташована на відстані трьох метрів.

Причини вибуху наразі встановлюють правоохоронці.