Рівненщина: чадним газом отруїлися 4 дітей та їхня матір

Сьогодні до детоксикаційного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні з діагнозом отруєння чадним газом госпіталізовано жительку міста Рівне, тимчасово непрацюючу Інну, 1982 року народження та чотирьох її дітей: Діану - 2002 року народження, Романа - 2005 року народження, Дарину - 2006 року народження, Тараса - 2009 року народження.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник центру пропаганди управління МНС у Рівненській області Микола ПРОКОПЧУК, трагедія сталася в приватному будинку, де експлуатується газовий котел та колонка. Родину виявив о першій годині ночі батько, який прийшов до дому. Триває розслідування.