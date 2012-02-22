Школяр на санчатах «нирнув» під автобус: врятувати не вдалося
12:29, 22 лютого 2012Новини регіонів
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Трагедія на Черкащині
У Черкаській області ввечері 21 лютого, під час катання на санчатах, загинув 13-річний школяр.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління МНС в Черкаській області, в селі Бурти Шполянського району 13-річний хлопчина, катаючись із гірки на санчатах, виїхав на дорогу. За трагічним збігом обставин саме в цей час там проїжджав автобус - санчата потрапили під колеса “ПАЗу”.
Карета «швидкої допомоги», яка прибула на місце виклику, забрала потерпілого до лікарні, але врятувати життя хлопчини не вдалося.
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