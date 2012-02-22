У Тернополі відкрили виставку фотографій дітей-сиріт

У Тернополі в Українському домі «Перемога» відкрили фотовиставку «Щастя – це..?!» із зображеннями дітей із неблагополучних, малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей трудових мігрантів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації виставки директор благодійного фонду «Карітас» Андрій МАРЧУК повідомив, що на виставці зображені сумні і веселі моменти з життя дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Метою виставки, за його словами, є привернути увагу до проблем дітей зі складними долями.

«Для дитини, яка є обділена, любов’ю, перш за все, а також і матеріальними речами, щастя може трактуватися по-різному. Ми спричиняємся чим можемо, опікуємося цими дітьми. Ми хочемо відтворити для них материнську і батьківську любов, якої їм не вистачає. Щоб згодом вони самі визначили, що для них є щастя і зрозуміли, що основою всякого добра і щастя для них є Бог», – сказав А.МАРЧУК.

Під час відкриття виставки заступник міського голови Леонід БИЦЮРА звернув увагу на актуальність проблеми. «Наше суспільство не завжди є здоровим і в ньому існує багато проблем, які ми називаємо соціальними явищами. Органи місцевого самоврядування не в стані впоратися із всіма цими проблемами, тому діяльність таких організацій як «Карітас» є важливою. У Тернополі понад 200 дітей позбавлені батьківського піклування, які потребують підтримки і людського тепла. Дуже добре, коли в очах таких дітей завдяки працівникам «Карітасу» з’являється надія на подальше життя і бажання чогось досягти», - сказав Л.БИЦЮРА.

Здебільшого всі герої фотографій виставки – це діти із неблагополучних, малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти трудових мігрантів.