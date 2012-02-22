У Криму за добу двоє людей покінчили життя самогубством

У Криму за дві доби троє осіб намагались покінчити життя самогубством, двом з них це вдалося.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського Управління МНС.

Так, 20 лютого в Керчі 59-рiчний чоловік, намагаючись звести рахунки з життям, завдав собі ножові поранення в область грудної клітки. Каретою «швидкої допомоги» вiн був доставлений до лікарні.

21 лютого 27-рiчний житель Сімферополя скоїв суїцид шляхом повішення. Аналогічний випадок стався вчора в Ленінському району, помер 63-рiчний чоловік.

Фахівці МНС закликають кримчан звертати увагу на стан своїх близьких. «Зміна поведінки, пригнічений настрій, замкнутість, дратівливість, агресивність, розмови про безглуздість життя, скарги на тугу, нудьгу, відсутність радості від улюблених видів діяльності, а деколи і прямі погрози покінчити з собою повинні насторожити близьких, зробити їх більш чуйними і турботливими», - йдеться в повідомленнi.

Як свідчить статистика, 90% самогубств обумовлені психічними розладами, алкоголізмом і наркоманією. Позбавляють себе життя і здорові люди. Серед основних причин: нещасна любов, розлучення, смерть близької людини, безробіття, конфлікти, самотність, матеріальне неблагополуччя, складності на роботі, страх перед покаранням і пересиченість життям.