На Луганщині створять центр екстреної медичної допомоги

У Луганській області створять центр екстреної медичної допомоги, що складається з двох служб – екстреної медичної допомоги (колишня «швидка») й медицини катастроф.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, медицина катастроф передбачає надання допомоги при виникненні надзвичайних ситуацій з масовою кількістю постраждалих. За словами начальника відділу з організації надання медичної допомоги дорослому населенню Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації Павла ЛЯСКЕВИЧА, екстрена меддопомога вже реформується в єдину обласну мережу.

«Коли в роботі «швидкої» враховується адміністративно-територіальний розподіл, виглядає нелогічно. Часто жителі сіл, що знаходяться поряд із містами, змушені викликати «швидку» зі свого віддаленого райцентру, хоча міська «швидка» могла б відреагувати набагато швидше. Створювати ж цілодобові пункти на 2-3 виклики за день економічно невигідно. Виходом є створення в області центру екстреної меддопомоги», - сказав П.ЛЯСКЕВИЧ.

Він зазначив, що бригади екстреної допомоги повинні бути тісно пов`язані з відділеннями медицини невідкладних станів, які повинні прийти на зміну нинішнім прийомним покоям. «У цих структурах має бути найсучасніше обладнання й працювати підготовлені фахівці. Позитивних прикладів з їх організації в області поки лише два – це місто Сєверодонецьк і Білокуракинський район», – сказав П.ЛЯСКЕВИЧ.

Начальник відділу Головного управління охорони здоров`я облдержадміністрації зазначив, що наступний етап екстреної допомоги – укрупнені відділення інтенсивної терапії, оскільки існуючі сьогодні в центральних лікарнях палати на два-три ліжка не мають сучасного обладнання й кадрів.